Onderwerpen: Donald Trump

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York lijken vrijdag wat lager aan de laatste handelsdag van de maand augustus te beginnen. Beleggers verwerken weer de nodige opmerkingen van de Amerikaanse president Donald Trump. Die dreigde andermaal om het lidmaatschap van Wereldhandelsorganisatie WTO op te zeggen. Hij vindt nog altijd dat de VS oneerlijk wordt behandeld.

Trump zei ook een wijziging te overwegen in regels voor de belasting op winst die gemaakt wordt bij de verkoop van bijvoorbeeld onroerend goed of effecten. Hij pleitte voor een verordening die de winst koppelt aan de inflatie. Daardoor zou de belastingafrekening voor beleggers die bezittingen verkopen fors lager kunnen uitvallen. Trumps adviseur Larry Kudlow roept al langer dat een dergelijke stap zou leiden tot meer economische groei en banen.

Donderdag zette Trump de graadmeters onder druk met zijn opmerkingen in de richting van China over de snelle invoering van nieuwe importheffingen op goederen met een totale waarde van 200 miljard dollar. Die maakten een einde aan de vierdaagse winstreeks op Wall Street. Onder meer wegebbende spanningen tussen de economische grootmachten zorgden de afgelopen tijd juist voor enige opluchting bij beleggers.

Coca-Cola

Qua bedrijven weet Coca-Cola de aandacht op zich gericht. De frisdrankmaker maakte bekend voor miljarden de Britse koffieketen Costa, een van de weinige grote koffieketens die nog in de etalage stond, in te lijven.

Verder is er aandacht voor Lululemon Athletica. Het yogakledingbedrijf kwam met veel beter dan verwachte cijfers en lijkt fors aan beurswaarde te gaan winnen. Dat geldt ook voor wapenfabrikant American Outdoor Brands. De maker van onder meer Smith & Wesson kwam eveneens met beter dan voorziene resultaten.

Dow Jones

Beleggers maken zich ook op voor een extra lang weekend. Maandag blijven de aandelenbeurzen in New York vanwege Labor Day gesloten.

De leidende Dow-Jonesindex sloot donderdag uiteindelijk 0,5 procent lager op 25.986,92 punten. De brede S&P 500 eindigde 0,4 procent in de min op 2901,13 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq speelde uiteindelijk 0,3 procent kwijt tot 8088,36 punten.