DEN HAAG (AFN) - Beleggers moeten meer grip krijgen op het beloningsbeleid van beursgenoteerde bedrijven. Bij een voorstel voor een salariswijziging op aandeelhoudersvergaderingen, zou daarom een veel grotere meerderheid aan voorstemmen nodig zijn dan nu. Dat schrijft Eumedion, de belangenvereniging van institutionele beleggers, in een advies aan het ministerie van Financiën.

Nu is een gewone meerderheid van de stemmen genoeg om het beloningenpakket aan te passen. Een stemmeerderheid van 75 procent of hoger zou beleggers veel meer zeggenschap geven over het salaris voor de top, aldus Eumedion.

Eumedion schreef het advies als reactie op een openbare consultatie van het ministerie van Financiën. Het kabinet zoekt naar manieren om beloningsregels voor het bedrijfsleven aan te scherpen, nadat eerder dit jaar veel ophef was ontstaan over een salarisvoorstel voor ING-topman Ralph Hamers.

Gedragscode

Recent zei de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) dat het banken wil verplichten om tijdens aandeelhoudersvergaderingen uit te leggen hoe opvattingen van beleggers, klanten en medewerkers en de publieke opinie zijn meegewogen bij beloningsvoorstellen voor de raad van bestuur. De belangenvereniging wil die regel opnemen in zijn eigen gedragscode voor banken.

Daarnaast moeten banken wat de NVB betreft duidelijk maken met welke andere bestuurders een topman of -vrouw is vergeleken bij de bepaling van diens salaris. Banken mogen wel zelf blijven bepalen welk referentiekader ze gebruiken.