HeadFirst verdwijnt van de beurs na overname

HOOFDDORP (AFN) - Arbeidsbemiddelaar Headfirst Source Group wordt overgenomen door de Nederlandse investeerder Berryllium. De nieuwe eigenaar is van plan het bedrijf van de beurs te halen, zo werd vrijdag bekendgemaakt.

Berryllium heeft 95 procent van de aandelen van Headfirst gekocht voor 3 euro per aandeel, waarvan 2,50 euro in contanten en 0,50 euro als zogenoemde vendor loan. Daarmee wordt de onderneming gewaardeerd op ruim 37 miljoen euro.

Berryllium is een overnamevehikel dat financieel wordt ondersteund door de Zwitserse vermogensbeheerder ruvercap. De investeerder ziet in HeadFirst een sterke speler op de markt voor arbeidsbemiddeling en wil verdere groei en overnames door het bedrijf financieren. Berryllium ziet daarbij meer heil in private financiering en wil de beursnotering van HeadFirst beëindigen. Het proces moet aan het einde van het jaar zijn afgerond.

Headfirst, dat sinds eind 2010 op het Damrak genoteerd is, was voor meer dan de helft in handen van de beursgenoteerde investeerder Value8. Dat fonds meldt met de transactie een boekwinst van 4,4 miljoen euro te maken ten opzichte van de waardering van HeadFirst in de jaarrekening.