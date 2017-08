Gepubliceerd op | Views: 126,00 | Onderwerpen: biotechnologie

HALLE (AFN) - Probiodrug heeft zijn verlies in het afgelopen halfjaar weten te verkleinen. Dat maakte het in Amsterdam genoteerde Duitse biotechnologiebedrijf bekend.

De onderneming noteerde onder de streep een min van 4,3 miljoen euro, tegenover 6 miljoen in dezelfde periode een jaar eerder. Het verschil heeft te maken met een belastingmeevaller van 1,1 miljoen euro. Het operationele verlies liep wel iets op van 6 miljoen naar 6,2 miljoen euro. Dat komt met name door uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling.

Probiodrug had aan het einde van de periode 14,3 miljoen euro in kas. Dat was een halfjaar eerder nog 21,8 miljoen euro.