Chinese industrie toont verder herstel

PEKING (AFN/BLOOMBERG) - De industriële bedrijvigheid in China is in augustus iets harder gegroeid dan in de voorgaande maand. Dat blijkt uit de inkoopmanagersindex (PMI) voor de Chinese industrie die donderdag naar buiten is gebracht door de Chinese overheid.

De index kwam uit op een stand van 51,7, terwijl economen gemiddeld uitgingen van een stand van 51,3. Een maand eerder kwam de index uit op een stand van 51,4. Een stand van boven de 50 duidt op groei, daaronder op krimp.

De graadmeter voor de dienstensector kwam in augustus uit op 53,4 van 54,5 een maand eerder. Voor deze index was geen consensus beschikbaar.