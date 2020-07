Techopleving helpt Amerikaanse beurzen niet

Gepubliceerd op | Views: 841

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse beurzen lieten vrijdag halverwege de handelsdag een wisselend beeld zien. Grote techbedrijven Apple, Amazon en Facebook schoten omhoog na beter dan verwachte resultaten en trokken de Nasdaq mee in het groen. Andere fondsen zoals energiebedrijven werden juist in de uitverkoop gedaan, wat drukte op de koersen van de Dow-Jonesindex en de S&P 500.

De Dow-Jonesindex stond rond 19.45 uur (Nederlandse tijd) 0,9 procent in de min op 26.085 punten. De breed samengestelde S&P 500 werd ,5 procent lager gezet op 3231 punten. Techbeurs Nasdaq stond 0,2 procent in de plus op een stand van 10.610 punten.

Amazon won 4,1 procent. De webwinkelreus heeft in het tweede kwartaal flink geprofiteerd van de vele onlineshoppers tijdens de talloze coronalockdowns in de wereld. De kwartaalomzet steeg op jaarbasis met 40 procent en de nettowinst verdubbelde.

Facebook

Bij Facebook (plus 7,7 procent) gingen de opbrengsten uit advertenties weer stevig omhoog. Het socialemediabedrijf verwacht de groei bij de advertentie-inkomsten ook komende tijd vast te houden, ondanks een boycot van een groep grote adverteerders die vinden dat het bedrijf te weinig doet om haatzaaien en racisme tegen te gaan.

Apple kreeg er op zijn beurt 7,1 procent aan beurswaarde bij. De iPhonemaker verkocht niet alleen meer telefoons, maar zag ook aanzienlijke groei in zijn Mac-computertak in een kwartaal waarin veel mensen thuis werkten. Ook de omzet van iPads, diensten en de verzamelcategorie waar onder meer de Apple Watch en draadloze oordopjes onder vallen, steeg. Door de stijgende beurskoers schurkt Apple tegen de titel van waardevolste beursgenoteerde onderneming aan, nu nog in handen van Saudi Aramco.

Alphabet

Google-moeder Alphabet kampte met lagere reclame-inkomsten omdat veel bedrijven als kostenbesparing het advertentiebudget verkleinden. Extra omzet van de cloud-activiteiten en bijvoorbeeld abonnementen op YouTube zorgden wel voor een tegenwicht bij de techreus. Het aandeel Alphabet verloor 4,6 procent. Digitaal prikbord Pinterest trok meer gebruikers tijdens de lockdown en haalde daardoor meer reclame-inkomsten binnen. Pinterest werd ruim 31 procent hoger gezet.

Olie- en gasconcerns Chevron en ExxonMobil rapporteerden miljardenverliezen over het afgelopen kwartaal door de sterk gedaalde energieprijzen. Hun aandelen werden tot 4 procent minder waard.

De euro was 1,1800 dollar waard tegen 1,1825 dollar bij de slotbel in Europa. Een vat Amerikaanse olie werd een 0,9 procent duurder op 40,27 dollar. Brentolie kostte 0,8 procent meer, op 43,27 dollar per vat.