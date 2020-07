Bever Holding op strafbankje Euronext

Gepubliceerd op | Views: 14 | Onderwerpen: Euronext

WASSENAAR (AFN) - Bever Holding is door beursexploitant Euronext op het zogeheten strafbankje van de Amsterdamse beurs geplaatst. Volgens het vastgoedfonds komt dit omdat het bedrijf nog steeds op zoek is naar een accountant voor de controle van de jaarrekening over 2019.

De onderneming meldde eerder al van diverse accountantsorganisaties te horen te hebben gekregen dat ze niet met Bever in zee willen gaan. Euronext heeft inmiddels aan Bever te kennen gegeven dat de beursuitbater de achtergrond en ontstane situatie betreurt. Euronext zou actief betrokken willen blijven bij het debat rondom de beschikbaarheid en bereidwilligheid van accountants.

Dat neemt niet weg dat de eerder aangekondigde noteringsmaatregel per 30 juli is doorgevoerd. Bever is verplaatst naar de handelsgroep JG. Deze maatregel heeft geen gevolgen voor de verhandelbaarheid van het aandeel. Bever stelt zo spoedig mogelijk verdere mededelingen te doen over de publicatie van de jaarrekening over 2019 en een mogelijke aandeelhoudersvergadering.