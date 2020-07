Europese beurzen sluiten in het rood

Gepubliceerd op | Views: 273 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - De Europese beurzen zijn vrijdag toch met verlies de dag uitgegaan. Na de stevige klap van een dag eerder stonden de meeste beursgraadmeters het grootste deel van de dag hoger, maar in de slotfase van de handels sloeg het sentiment om. Cijfers over de krimp van de economie van de eurozone, die vorig kwartaal 12 procent kleiner werd, drukten al de hele dag op de markt. Op het Damrak verwerkten beleggers kwartaalberichten van onder meer Air France-KLM, fitnessketen Basic-Fit, kabel- en telecombedrijf Altice Europe en detacheerder Brunel.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,7 procent lager op 545,29 punten. De MidKap-index sloot een fractie hoger op 760,71 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen eindigden met minnen tot 1,4 procent.

Chipbedrijf ASMI profiteerde van de sterke resultaten van de Amerikaanse techreus Apple en steeg 2,6 procent. Alleen betalingsverwerker Adyen (plus 2,7 procent) steeg harder. Olie- en gasbedrijf Shell sloot de rij met een min van 2,5 procent.

Basic-Fit

In de MidKap stond fitnessketen Basic-Fit bovenaan met een plus van 7,9 procent dankzij meevallende resultaten. Altice Europe steeg 5,9 procent. Het kabel- en telecombedrijf presteerde in het tweede kwartaal naar eigen zeggen sterk ondanks de coronacrisis. Vastgoedfonds WDP boekte in de eerste jaarhelft meer winst en klom 0,7 procent.

Air France-KLM verloor 2,4 procent. De Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie leed een nettoverlies van 2,6 miljard euro door de coronacrisis. KLM liet daarnaast weten nog eens zo'n 1500 mensen te ontslaan. Bij de kleinere bedrijven klom Brunel 6,1 procent.

GrandVision

In Parijs verloor BNP Paribas 0,8 procent. De grootste bank van Frankrijk presteerde in het tweede kwartaal een stuk beter dan analisten en beleggers hadden verwacht. Nokia maakte een koerssprong van 12,5 procent in Helsinki na goed ontvangen resultaten van de Finse maker van netwerkapparatuur. EssilorLuxottica daalde 2,7 procent. De omzet van de Frans-Italiaanse brillenverkoper, die optiekketen GrandVision wil overnemen, kelderde in de eerste jaarhelft vanwege de coronacrisis.

De euro was 1,1825 dollar waard tegen 1,1790 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd een fractie duurder duurder op 39,93 dollar. Brentolie kostte 0,5 procent meer, op 43,16 dollar per vat.