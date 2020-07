Apple haalt Saudi Aramco in als duurste bedrijf

Gepubliceerd op | Views: 195

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - Techreus Apple heeft vrijdag het Saudische staatsoliebedrijf Saudi Aramco tijdelijk afgelost als waardevolste beursgenoteerde bedrijf ter wereld. Aandelen van de iPhonemaker werden in New York tot 7,1 procent meer waard nadat het bedrijf recordcijfers had overlegd. Daarmee steeg de beurswaarde van Apple naar 1765 miljard dollar, net iets meer dan Saudi Aramco, dat in december naar de beurs in Riyad ging.

Voor die beursgang streed Apple met Microsoft om de titel van waardevolste beursgenoteerde bedrijf. Saudi Aramco was bij de beursgang echter 1,7 biljoen, of 1700 miljard, dollar waard en dat was destijds veel meer dan het techbedrijf.

Het olieconcern steeg qua waarde daarna door naar 2 biljoen dollar, maar door de coronavirus zakte de olieprijs en ook de beurskoers. Een door Saudi-Arabië begonnen prijzenoorlog zette de olieprijzen verder onder druk. Ten opzichte van eind december is een aandeel Saudi Aramco 6,4 procent in waarde gedaald.

Apple daarentegen kent een uitstekend jaar. Ieder kwartaal presteerde het bedrijf beter dan de verwachtingen van analisten en de beurskoers is sinds begin dit jaar haast 40 procent gestegen. Analisten hebben al de verwachting uitgesproken dat de iPhonemaker binnenkort meer dan 2 biljoen dollar waard zal zijn.