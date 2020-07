Consumentenvertrouwen VS verder gedaald

quote: het zwaard schreef op 31 juli 2020 16:30:

Had iemand wat anders verwacht.?

Had iemand wat anders verwacht.?

Ik verwacht helemaal niets meer.Beurs is afhankelijk van stimulering of geen stimuleringDe ene keer gaat beurs omhoog bij meevallende cijfers.De andere keer gaat beurs omlaag bij meevallende cijfers.Beurs of aandeel afhankelijk van adviezen van ondernemingen , die zelf handelen.Beurs is afhankelijk van wat er geschreven of getwitterd word, wat waarheid of onwaarheid bevat.