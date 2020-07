Extra vraag naar zeep goed voor verkopen Colgate-Palmolive

Gepubliceerd op | Views: 323

NEW YORK (AFN) - Maker van onder meer zeep, shampoo en tandpasta Colgate-Palmolive is het tweede kwartaal goed doorgekomen. Het Amerikaanse consumentengoederenconcern profiteerde ervan dat bepaalde verzorgingsproducten uit vrees voor infectie met het coronavirus gretig aftrek vonden.

Volgens topman Noel Wallace zorgde de coronacrisis wel voor veel uitdagingen. Sommige producten liepen juist minder goed. Verder waren er ongunstige wisselkoerseffecten. De totale opbrengsten kwamen uiteindelijk 1 procent hoger uit dan een jaar eerder op 3,9 miljard dollar. De winst liep op van 586 miljoen tot 635 miljoen dollar.

Colgate-Palmolive heeft nog geen nieuwe financiële prognoses voor het hele jaar naar buiten gebracht. Daarvoor is de situatie rond het coronavirus nog te onzeker, vindt het bedrijf. Wallace waarschuwde in mei nog dat de extra omzet door gehamster van consumenten voor de totale verkopen dit jaar waarschijnlijk geen effect heeft. Volgens hem zouden mensen die voorraden hebben aangelegd in de loop van het jaar weer minder zeep en andere producten kopen.