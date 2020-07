Coronacrisis raakt resultaten machinebouwer Caterpillar hard

Gepubliceerd op | Views: 39

DEERFIELD (AFN) - Het Amerikaanse Caterpillar, 's werelds grootste fabrikant van graafmachines, bulldozers en mijnbouwtrucks, heeft in het tweede kwartaal opnieuw flink last gehad van de coronacrisis. Het bedrijf had al gewaarschuwd voor een stevige impact van de crisis op de resultaten.

De omzet ging met 31 procent omlaag tot 10 miljard dollar in vergelijking met een jaar eerder. Volgens Caterpillar waren bij alle divisies, dus mijnbouw, energie-, transport- en bouwsector, en in alle regio's lagere verkopen te zien. De operationele winst kelderde met 65 procent tot 1,4 miljard dollar. Om de crisis te doorstaan heeft Caterpillar de kosten verlaagd.

Caterpillar trok in maart zijn verwachtingen voor dit jaar in vanwege de onzekerheid over het coronavirus. In het eerste kwartaal werden ook al duidelijk lagere resultaten behaald door de crisis.