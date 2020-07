VS steken ruim 2 miljard in coronavaccin GSK en Sanofi

Gepubliceerd op | Views: 325 | Onderwerpen: Verenigde Staten

PARIJS (AFN) - Farmaceuten Sanofi en GlaxoSmithKline (GSK) krijgen van de Amerikaanse regering 2,1 miljard dollar voor de ontwikkeling van hun vaccin tegen het nieuwe coronavirus. Dat geld is bedoeld voor verder onderzoek naar het middel en de opschalen van de productiecapaciteiten voor het vaccin.

In ruil voor de financiering verzekeren de Amerikanen zich van zeker 100 miljoen doses van het vaccin, als dit middel effectief blijkt te zijn tegen het virus. Daarnaast krijgen de VS een optie voor nog eens 500 miljoen doses van de Franse en Britse farmaceuten.

Sanofi en GSK verwachten op zijn vroegst in de eerste helft van 2021 goedkeuring in de VS voor hun vaccin aan te kunnen vragen.