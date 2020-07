Winst Engie verdampt door corona en zachte winter

Gepubliceerd op | Views: 664

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - Het Franse energieconcern Engie heeft in het eerste halfjaar de winst helemaal zien verdampen naar nul. Dat komt door de uitbraak van het coronavirus, waardoor bedrijven op een lager pitje werkten en dus minder gas en elektriciteit nodig hadden. Daar kwam de zachte winter in Frankrijk bovenop. Vorig jaar werd in dezelfde periode nog een winst geboekt van 2,1 miljard euro.

De omzet van Engie daalde met ruim 9 procent naar 27,4 miljard euro.

Het bedrijf wil activiteiten ter waarde van ruim 8 miljard euro afstoten die niets met energie en klimaat te maken hebben om geld vrij te maken voor andere projecten. Zo wil Engie de komende periode de investeringen in hernieuwbare en groene energie versnellen.