Air France-KLM verwacht nieuwe aandelen uit te geven

Het beste zou zijn wanneer de NL Staat een BV opricht, KLM2 BV. Die BV koopt (met geld van de Staat) voor een appel en een ei de onderdelen die de Staat wil hebben. Nationalisatie heeft dat. Bij SNS en bij Fortis is dat ook zo gegaan. Alles wat achterblijft kan failliet gaan. En de Fransen zoeken het maar uit met hun eigen spulletje. Uiteindelijk gaat dit toch zo gebeuren.



Alternatief zou zijn dat de Staat KLM zonder meer failliet laat gaan. Dat zou mijn voorkeur hebben. Het kost de belastingbetaler dan niets. De Belgische overheid heeft dat met Sabena ook gedaan. De Zwitserse overheid deed dit ook zo.

En Brussel, Zurich, Geneve zijn nog steeds per vliegtuig bereikbaar. Een ander neemt die rol gewoon over.