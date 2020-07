Beurzen tonen herstel na forse verliesbeurt

Gepubliceerd op | Views: 247

AMSTERDAM (AFN) - De Europese aandelenbeurzen toonden vrijdag wat herstel na de forse verliesbeurt een dag eerder. Een recordkrimp van ruim 12 procent van de economie van de eurozone in het tweede kwartaal hield de koerswinsten beperkt. Op het Damrak werden de kwartaalberichten van fitnessketen Basic-Fit, kabel- en telecombedrijf Altice Europe en detacheerder Brunel goed ontvangen. Air France-KLM ging licht omlaag na een miljardenverlies van de luchtvaartcombinatie.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,9 procent hoger op 553,95 punten. De MidKap steeg 1,3 procent tot 770,67 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs klommen tot 0,7 procent. De Londense FTSE won 0,1 procent, na het nieuws dat miljoenen mensen in het noorden van Engeland weer onder nieuwe lockdownregels vallen.

Chipbedrijf ASMI profiteerde van de sterke resultaten van de Amerikaanse techreus Apple en ging aan kop in de AEX met een winst van 4,6 procent. Levensmiddelenconcern Unilever sloot de rij met een verlies van 0,8 procent.

In de MidKap stond fitnessketen Basic-Fit bovenaan met een plus van 7,2 procent dankzij meevallende resultaten. Altice Europe steeg 6,5 procent. Het kabel- en telecombedrijf presteerde in het tweede kwartaal naar eigen zeggen sterk ondanks de coronacrisis. Vastgoedfonds WDP boekte in de eerste jaarhelft meer winst en klom dik 3 procent.

Air France-KLM verloor 0,3 procent. De Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie leed een nettoverlies van 2,6 miljard euro door de coronacrisis. KLM liet daarnaast weten nog eens zo'n 1500 mensen te ontslaan. Bij de kleinere bedrijven klom Brunel 6,2 procent. De detacheerder zag de kwartaalomzet fors terugvallen, maar minder dan gevreesd.

In Parijs won BNP Paribas 2,8 procent. De grootste bank van Frankrijk presteerde in het tweede kwartaal een stuk beter dan analisten en beleggers hadden verwacht. Nokia maakte een koerssprong van 13 procent in Helsinki na goed ontvangen resultaten van de Finse maker van netwerkapparatuur. EssilorLuxottica daalde 1,6 procent. De omzet van de Frans-Italiaanse brillenverkoper, die optiekketen GrandVision wil overnemen, kelderde in de eerste jaarhelft vanwege de coronacrisis. In Frankfurt zakte ProSiebenSat.1 dik 10 procent na teleurstellende resultaten van de Duitse mediagroep.

De euro was 1,1846 dollar waard tegen 1,1790 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,5 procent duurder op 40,13 dollar. Brentolie kostte ook 0,5 procent meer, op 43,14 dollar per vat.