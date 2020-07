Economie eurozone krimpt ruim 12 procent door coronacrisis

Gepubliceerd op | Views: 676 | Onderwerpen: Europa

LUXEMBURG (AFN) - De economie van de eurozone heeft in het tweede kwartaal een krimp laten zien van 12,1 procent in vergelijking met de voorgaande periode door de coronacrisis. Het gaat om veruit de scherpste daling sinds het begin van de metingen, meldt het Europese statistiekbureau Eurostat.

Het cijfer, dat is gebaseerd op een voorlopige schatting, komt overeen met de gemiddelde verwachting van economen. In het eerste kwartaal was al sprake van een neergang van de economie van het eurogebied van negentien landen met 3,6 procent.

De economie van de Europese Unie als geheel kromp met 11,9 procent ten opzichte van de voorgaande drie maanden. Ook dat was met afstand de grootste neergang die het statistiekbureau heeft vastgesteld. Hier was in het eerste kwartaal een min van 3,2 procent te zien.

Eerder op de dag werd al bekend dat de economie van Frankrijk met 13,8 procent is gekrompen in het afgelopen kwartaal. Voor Italië ging het om een daling met 12,4 procent en voor Spanje was een neergang van 18,5 procent te zien. Ook Portugal had het zeer moeilijk met een krimp van 14,1 procent. De Duitse economie, de grootste van Europa, kende een teruggang van 10,1 procent in de afgelopen periode.

Openbare leven stil door corona

Vanwege de lockdownmaatregelen tegen het coronavirus kwam het openbare leven in veel Europese landen nagenoeg stil te liggen, met harde klappen voor bijvoorbeeld toerisme, luchtvaart, horeca en detailhandel. Maar ook de Europese industrie moest het zwaar ontgelden door de crisis. Inmiddels zijn de lockdowns weer versoepeld en lijkt de economie behoorlijk op te krabbelen. Wel loopt het aantal nieuwe coronabesmettingen in verschillende Europese landen weer op, wat het economisch herstel kan ondermijnen.

Eurostat komt op 14 augustus met nieuwe cijfers over de economische krimp in de eurozone en EU. Die dag maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zijn eerste raming over de Nederlandse economie in het tweede kwartaal bekend.

ING-econoom Bert Colijn schrijft in een reactie dat het moeilijkste deel van de weg naar economisch herstel nu gaat beginnen. Hij wijst daarbij op het risico van nieuwe lockdownmaatregelen door het stijgende aantal coronabesmettingen. Ook nemen de werkloosheid en het aantal faillissementen toe, terwijl bedrijven minder investeren. Volgens Colijn is het dan ook uitgesloten dat de economie weer snel terug op het niveau van voor de crisis zal zijn.