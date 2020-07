KBC verhoogt advies voor Brunel

Gepubliceerd op | Views: 39 | Onderwerpen: advies, detachering

AMSTERDAM (AFN) - Brunel heeft het afgelopen kwartaal ondanks de coronacrisis beter gepresteerd dan verwacht. Zo bespaart het bedrijf sneller op de kosten dan analisten van KBC Securities hadden verwacht. De marktvorsers verhogen hun advies voor de detacheerder van hold naar accumulate en verhogen het koersdoel naar 8 euro.

KBC verwacht wel dat er nog uitdagende tijden aankomen voor Brunel, vooral in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Ook zou door uitgestelde vakanties van personeel wegens de coronacrisis de productiviteit in de tweede helft van het jaar kunnen terugvallen. Analisten van ING zijn ook tevreden met de cijfers van Brunel. Ze wijzen op de verrassend goede omzet in Nederland. De zwakke cijfers in Duitsland waren als verwacht, meent ING, dat een positieve reactie inschat van de markt. De bank handhaafde het buy-advies met een koersdoel van 16,25 euro.

Het aandeel Brunel stond vrijdag rond 10.10 uur 3,7 procent hoger op 6,22 euro.