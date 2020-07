Italiaanse economie sterk gekrompen door coronacrisis

Gepubliceerd op | Views: 247 | Onderwerpen: Italië

ROME (AFN) - De economie van Italië is in het tweede kwartaal met 12,4 procent gekrompen ten opzichte van de voorgaande drie maanden. Die klap werd veroorzaakt door de coronacrisis en de strikte lockdownmaatregelen tegen de virusuitbraak. Dat maakte het Italiaanse statistiekbureau Istat bekend in een voorlopige raming. De krimp is wel minder sterk dan gevreesd.

Economen rekenden in doorsnee op een terugval met 15,5 procent. In het eerste kwartaal van dit jaar was sprake van een krimp van de Italiaanse economie met 5,4 procent. Dat was dan weer een sterkere daling dan eerder berekend, toen het statistiekbureau een economische krimp van 5,3 procent had gemeld.