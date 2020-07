Londense beurs bekijkt verkoop Italiaans beursbedrijf

Gepubliceerd op | Views: 341 | Onderwerpen: Italië

LONDEN (AFN) - London Stock Exchange (LSE) bekijkt een verkoop van het Italiaanse beursbedrijf Borsa Italiana. Ook overweegt LSE een verkoop van het Italiaanse obligatiehandelsplatform MTS, waarin Borsa Italiana een meerderheidsbelang bezit. Volgens het Britse beursbedrijf vinden verkennende gesprekken plaats.

Met een Italiaanse verkoop hoopt LSE goedkeuring te krijgen van de Europese Commissie voor de overname van financieel dienstverlener en dataleverancier Refinitiv. LSE wil Refinitiv kopen van Blackstone en Thomson Reuters voor 27 miljard dollar.

Mogelijk kunnen beursbedrijven als Euronext of Deutsche Börse interesse hebben in een overname van Borsa Italiana. LSE is sinds 2007 eigenaar van Borsa Italiana.

LSE opende ook de boeken over de eerste helft van het jaar en zag de winst met 8 procent stijgen tot 575 miljoen pond.