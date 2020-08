'Geruststellende cijfers Basic-Fit in coronatijd'

Het aantal aanwezige sporters geeft niet de juiste afspiegeling van de potentiële omzet / winst. Bij veel exclusievere sportscholen sporten natuurlijk ook relatief veel ouderen, die komen niet 5x per week. Zolang de abonnementen betaald blijven worden en de afgemelde leden weer terug keren is er niks aan de hand. Het enige wat nu nog roet in het eten kan gooien is een tweede verplichte sluiting, opgedragen door de overheid, iets wat dus in Antwerpen al speelt.