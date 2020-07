'Resultaten Air France-KLM in lijn met verwachtingen'

KLM zijn gewoon grote oplichters. Ik heb weer een vlucht geboekt vanuit de Filipijnen in augustus . Prijs bij KLM € 963,72 en dan staat er met hele kleine lettertjes dat de vlucht wordt uitgevoerd door Cathay Pacific en dat klopt ook want precies dezelfde vlucht is de prijs bij Cathay Pacific € 730,- Verschil € 233,- een slordige 32% duurder



Zolang als ik in de Filipijnen woon ( 10 jaar) vlieg ik of met Cathay Pacific of Qatar Airlines. Een keer met KLM gevlogen in z`n versleten boeing en slecht eten. Voor mij nooit geen KLM meer.