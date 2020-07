'Resultaten Air France-KLM in lijn met verwachtingen'

Gepubliceerd op | Views: 647 | Onderwerpen: luchtvaart

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - De resultaten van Air France-KLM zijn ruwweg in lijn met de verwachtingen. Dat constateren analisten van Bernstein in een reactie op de cijfers van de luchtvaartmaatschappij.

Volgens de marktvorsers is de omzet in een rampzalig kwartaal iets beter dan verwacht, maar het verlies is wel veel groter dan voorzien vanwege enkele lasten. Bernstein hanteert het advies outperform.

Raymond James geeft het advies marketperform af voor Air France-KLM. Volgens de zakenbank was de omzet van de luchtvaartcombinatie in het tweede kwartaal beter dan verwacht en verliest Air France-KLM maandelijks ook wat minder geld dan ingeschat. Volgens kenners van Deutsche Bank is de ruim 14 miljard euro aan kredietlijnen en liquiditeit die het bedrijf eind juni had meest opvallende cijfer in de handelsbericht. Dat komt door de miljardensteun die de onderneming recent van Nederland en Frankrijk kreeg. Deutsche hanteert een sell-advies op Air France-KLM.

ING, dat een hold-advies heeft, spreekt van de zwakste prestaties ooit, maar geen verrassing. De bank denkt dat Air France-KLM wel degelijk zal herstellen de komende jaren, maar dat dit erg traag zal verlopen. Het aandeel Air France-KLM stond op de beurs omstreeks 09.30 uur 2,9 procent lager op 3,46 euro.