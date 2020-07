AEX krabbelt op na forse verliesbeurt

Al die 'slechte' resultaten over afgelopen kwartaal, had iedereen al verwacht. Bijna elk bericht kan meevallen. Daarnaast is belangrijker hoe Q3/Q4 er uit gaat zien. Ondertussen is vanaf juni bijna alles weer open. Waarschijnlijk straks mooie berichten dat er een enorme groei is in Q3 (tov Q2). AEX richting 700 en NAS op 15...