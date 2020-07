AEX krabbelt op na forse verliesbeurt

Gepubliceerd op | Views: 1.014

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs toonde vrijdag herstel op de laatste dag van juli. Ook de andere Europese beurzen krabbelden op na de forse koersverliezen een dag eerder. Op Beursplein 5 gaven luchtvaartcombinatie Air France-KLM, fitnessketen Basic-Fit en kabel- en telecombedrijf Altice Europe inzicht in de stand van zaken over het afgelopen kwartaal. Ook logistiek vastgoedfonds WDP opende de boeken.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 1,1 procent hoger op 555,23 punten. De hoofdindex zakte donderdag nog 2,6 procent. De MidKap klom 1,6 procent tot 772,97 punten. Frankfurt, Parijs en Londen wonnen tot 0,9 procent.

Koploper in de AEX was chipbedrijf ASMI met een winst van 4,6 procent, mede dankzij sterke resultaten van de Amerikaanse iPhonemaker Apple. Levensmiddelenconcern Unilever sloot de rij met een verlies van 0,6 procent.

In de MidKap stond Altice Europe bovenaan met een plus van 7,6 procent. Het kabel- en telecombedrijf presteerde in het tweede kwartaal naar eigen zeggen sterk ondanks de coronacrisis. Fitnessketen Basic-Fit won ruim 5 procent dankzij meevallende resultaten. Vastgoedfonds WDP boekte in de eerste jaarhelft meer winst en klom dik 2 procent.

Air France-KLM (min 2,8 procent) was de grootste daler in de MidKap. De Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie leed een nettoverlies van 2,6 miljard euro door de coronacrisis. KLM liet daarnaast weten de komende tijd nog eens zo'n 1500 mensen te ontslaan. Bij de kleinere bedrijven steeg Brunel 6 procent. De detacheerder zag de kwartaalomzet fors terugvallen, maar minder dan gevreesd.

In Parijs steeg BNP Paribas 5 procent. De grootste bank van Frankrijk presteerde in het tweede kwartaal een stuk beter dan analisten en beleggers hadden verwacht. L'Oréal won 0,5 procent. De Franse cosmeticagigant zag de omzet afgelopen kwartaal met bijna een vijfde dalen als gevolg van de coronacrisis. Wel was er sprake van een duidelijk herstel van de verkopen in China.

Nokia maakte een koerssprong van 10 procent in Helsinki na goed ontvangen resultaten van de Finse maker van netwerkapparatuur. EssilorLuxottica daalde 1,1 procent. De omzet van de Frans-Italiaanse brillenverkoper, die optiekketen GrandVision wil overnemen, kelderde in de eerste jaarhelft vanwege de coronacrisis.

De euro was 1,1889 dollar waard tegen 1,1790 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie steeg 0,7 procent in prijs tot 40,21 dollar. Brentolie kostte ook 0,7 procent meer, op 43,24 dollar per vat.