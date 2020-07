'Nationalisering Air France niet op de agenda'

Gepubliceerd op | Views: 0

PARIJS (AFN) - Het nationaliseren van Air France staat niet op de agenda. Dat benadrukte de Franse handelsminister Franck Riester vrijdag in een gesprek met RTL Radio. "Dat is niet aan de orde", zo reageerde Riester op de vraag of het luchtvaartbedrijf volledig in staatshanden zou moeten komen. Hij voegde daar aan toe dat de regering zich momenteel richt op het herstel van het land van de coronacrisis.

Air France-KLM beleefde door de coronacrisis een uitermate zwaar tweede kwartaal en kreeg al overheidssteun. De luchtvaartcombinatie behaalde een omzet van 1,2 miljard euro, tegen 7 miljard euro vorig jaar. Het nettoverlies bedroeg 2,6 miljard euro, onder meer door extra afschrijvingen die werden genomen vanwege het vervroegd uit de vaart nemen van de Boeing 747 door KLM en de Airbus A380 en A340 door Air France.