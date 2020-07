'Afwachtend begin Damrak na forse verliesbeurt'

Gepubliceerd op | Views: 1.781

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam zal vrijdag waarschijnlijk vrijwel vlak openen. Ook elders in Europa lijken de beursgraadmeters afwachtend te beginnen na de zware koersverliezen een dag eerder. Op Beursplein 5 gaven onder meer vastgoedbedrijf WDP, luchtvaartcombinatie Air France-KLM, fitnessketen Basic-Fit en detacheerder Brunel inzicht in de stand van zaken over het afgelopen kwartaal.

Op macro-economisch vlak bleek dat de economie van Frankrijk in het tweede kwartaal met 13,8 procent is gekrompen door de coronacrisis en de lockdownmaatregelen om de virusuitbraak tegen te gaan. Economen hadden in doorsnee op een krimp met 15,2 procent op kwartaalbasis gerekend.

De Europese toeleveranciers van Apple staan mogelijk in de belangstelling. De Amerikaanse iPhonemaker wist de omzet in het afgelopen kwartaal met 11 procent op te voeren. Het bedrijf verkocht niet alleen meer telefoons, maar zag ook aanzienlijke groei in zijn Mac-computertak in een kwartaal waarin veel mensen thuis werkten. Ook de omzet van iPads, diensten en de verzamelcategorie waar onder meer de Apple Watch en draadloze oordopjes onder vallen steeg.

Air France-KLM zag de kwartaalomzet kelderen van 7 miljard euro vorig jaar naar 1,2 miljard euro door de coronacrisis. Het nettoverlies bedroeg 2,6 miljard euro, onder meer door extra afschrijvingen die werden genomen vanwege het vervroegd uit de vaart nemen toestellen. Bij luchtvaartmaatschappij KLM worden de komende tijd nog eens zo'n 1500 mensen ontslagen. In totaal gaat KLM inclusief haar dochterbedrijven met ongeveer 5000 medewerkers minder door.

Sportscholenuitbater Basic-Fit zette in de eerste jaarhelft een groot verlies in de boeken. Ook de omzet liep scherp terug vanwege de uitbraak van het coronavirus. Door lockdownmaatregelen moesten veel vestigingen hun deuren gesloten houden. Het verlies kwam uit op 51,9 miljoen euro. Dat was een jaar eerder nog een winst van 0,9 miljoen euro.

Logistiek vastgoedfonds WDP boekte in de eerste jaarhelft meer winst. De bezettingsgraad van het vastgoed bleef vrijwel stabiel en het bedrijf bevestigde het voorgenomen brutodividend van 0,80 euro per aandeel voor 2020. Kabel- en telecombedrijf Altice Europe presteerde in het tweede kwartaal naar eigen zeggen sterk ondanks de coronacrisis. Volgens oprichter en grootaandeelhouder Patrick Drahi lukte het om de groei van de belangrijkste telecom-activiteiten in thuismarkt Frankrijk op peil te houden.

De euro was 1,1886 dollar waard tegen 1,1790 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie steeg 0,3 procent in prijs tot 40,04 dollar. Brentolie kostte 0,5 procent meer op 43,15 dollar per vat.