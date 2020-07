Fors verlies voor Basic-Fit door lockdownmaatregelen

Onderstaand artikel kom je ook tegen, en is veel positiever van toon!"FONDS KOERS VERSCHIL VERSCHIL % BEURSBasic-Fit NV20,25 0,00 0,00 % Euronext Amsterdam(ABM FN-Dow Jones) Basic-Fit heeft in de eerste helft van dit jaar de omzet flink onder druk zien staan als gevolg van de coronacrisis,. Dit maakte de uitbater van fitnessclubs vrijdag voorbeurs bekend.Het zwaarste halfjaar in de geschiedenis van de [fitness]sector”, zei CEO Rene Moos in een toelichting.De omzet daalde in het afgelopen halfjaar met 24 procent tot 183 miljoen euro. De onderliggende EBITDA daalde daarbij van 68,3 miljoen vorig jaar naar 62,2 miljoen euro dit jaar.In het afgelopen halfjaar haalde Basic-Fit 100 miljoen euro aan extra bankfinanciering binnen en werd er daarnaast 133 miljoen euro opgehaald met een aandelenemissie. Als gevolg had Basic-Fit direct toegang tot 189 miljoen euro aan contanten per eind juni. Bovendien kan Basic-Fit nog aanspraak maken op nog eens 30 miljoen euro aan bankfinanciering.. Het clubnetwerk groeide hierdoor tot 831 clubs. Ondanks de coronacrisis merkte de uitbater van fitnessclubs optot 2,17 miljoen. Als de maand juli wordt meegenomen steeg het aantal leden zelfs tot 2,20 miljoen. In juli ligt het aantal nieuwe sporters zelfs ongeveer 70 procent hoger ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar, terwijl het aantal sporters dat vertrekt hetzelfde bleef.OutlookBasic-Fit verwacht dit jaar 100 clubs te openen en verwacht nog steeds 1.250 clubs uit te baten in 2022.Door: ABM Financial News.Redactie: +31(0)20 26 28 999© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. "