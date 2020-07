Omzet optiekbedrijf EssilorLuxottica fors gedaald

Gepubliceerd op | Views: 414

CHARENTON-LE-PONT (AFN) - De omzet van de Frans-Italiaanse brillen- en lenzenverkoper EssilorLuxottica is in de eerste helft van dit jaar stevig gedaald vanwege de coronacrisis. Door de lockdownmaatregelen werden veel optiekwinkels gesloten en werden dus veel minder brillen en lenzen verkocht. EssilorLuxottica is bezig met een overname van de Nederlandse branchegenoot GrandVision.

De omzet kelderde met 29 procent tot 6,2 miljard euro in vergelijking met vorig jaar. Wel deed het bedrijf goede zaken met onlineverkopen. Die zijn nu goed voor 10 procent van de totale groepsomzet, tegen 5 procent vorig jaar. De aangepaste nettowinst kwam uit 7 miljoen euro. Dat was circa 1 miljard euro een jaar eerder.

Inmiddels zijn de winkelverkopen weer aan het aantrekken door de versoepeling van de lockdownmaatregelen in de meeste markten, aldus de onderneming.

Stroeve overname GrandVision

De overname van GrandVision verloopt overigens stroef. Dat bedrijf is een arbitrageprocedure begonnen tegen EssilorLuxottica. Het optiekconcern wil daarmee bevestiging krijgen dat het bedrijf afspraken rond de overname door het Frans-Italiaanse brillenbedrijf niet heeft overschreden. Ook wil GrandVision dat EssilorLuxottica zich aan zijn eigen verplichtingen rond die overname blijft houden.

EssilorLuxottica kwam vorig jaar zomer overeen GrandVision te kopen. Eerder deze maand claimde de brillengigant echter dat GrandVision weigert te zeggen hoe het bedrijf de impact van de coronacrisis heeft beperkt. Daarmee zou de uitbater van optiekketens, die nu nog voor het overgrote deel in handen is van investeerder HAL, de afspraken hebben geschonden. Via een kort geding wilde EssilorLuxottica die gegevens alsnog in handen krijgen.

GrandVision en HAL noemden de claim van EssilorLuxottica eerder al ongegrond. Dat wil het bedrijf nu bevestigd krijgen in een arbitrageprocedure. Overigens doet de Europese Commissie onderzoek naar de overname. Om een te grote marktmacht te voorkomen zou de concurrentiewaakhond vergaande concessies willen voor goedkeuring van de deal.

EssilorLuxottica liet al weten kennis te hebben genomen van de nieuwe ontwikkelingen. Het bedrijf gaat voorlopig door met de eigen procedure tegen GrandVision en HAL.