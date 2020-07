Ben & Jerry’s boycot Facebook tot zeker eind 2020

Ik begin ook steeds meer een antipathie te krijgen tegen Facebook, sowieso social media in zijn algemeenheid. Het brengt veel narigheid met zich mee, met hoe alles wordt uitvergroot en verdraaid, waarbij mensen worden gechanteerd, gepest, gekwetst en ook opgehitst



Het is misschien wel een stuk prettiger/rustiger om die prikkels niet te hebben. Sowieso ben je zelf een commerciële speelbal, waarbij het ook discutabel is wat men allemaal van je weet, welke data ze verzamelen en wat ze hiermee doen. (dit geeft te denken en zint mij niet0