Saxo Bank doet bod op BinckBank gestand

Gepubliceerd op | Views: 545 | Onderwerpen: banken

AMSTERDAM (AFN) - Het Deense Saxo Bank heeft zijn bod op BinckBank gestand gedaan. Uiteindelijk zijn 94,36 procent van de stukken aangemeld voor het bod. Inclusief de aandelen die al werden gehouden door Saxo Bank hebben de Denen nu 95,14 procent van BinckBank in handen.

Een aantal aandeelhouders van de Nederlandse broker meende eerder nog dat het bod van 424 miljoen euro te laag was. Onder meer grootaandeelhouder John Fentener van Vlissingen vond dat er meer in het vat zat, maar hij kreeg bij de aandeelhoudersvergadering van BinckBank nauwelijks steun. Wel verlengde Saxo Bank in mei de termijn waarin aandeelhouders hun stukken konden aanmelden, tot eind juli.

"Vandaag markeert een volgende mijlpaal in de geschiedenis van BinckBank", reageert BinckBank-topman Vincent Germyns. "De steun van de aandeelhouders bevestigt dat we de juiste beslissing hebben genomen om de transactie aan te gaan. We zijn ervan overtuigd dat de overgebleven aandeelhouders de na-aanmeldingstermijn zullen gebruiken om hun aandelen aan te melden zodat wij een soepele afronding van het proces kunnen bewerkstelligen."