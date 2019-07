Eerste renteverlaging in VS in tien jaar

In Amerika moeten de woorden nog indalen.



De FED heeft heel slim gespeeld door de downside risk veroorzaakt door de Trade Policy van Trump te koppelen aan de inflatie.

De downside risk (minder groei, investering) is nu officieel aan Trump overgedragen.



De FED zal opnieuw rente verlagen als de downside risk (Trade Policy) niet verbeterd.



Analusten/kenners moeten nu rekening houden dat rente niet verlaagd/verhoogd worden op basis van de standaard datagegevens.



Thats sucks voor de kenners.... niet meer weten wat de FED gaat doen...



Kijk gewoon naar de Trade Policy en je weet wat FED gaat doen. Tot September, en daarna geen handelsovereenkomst... dan weer 25BP verlaging.



Zet is aan Trump.

Zal hij blij zijn ??? Dat de 25BP verlaging veroorzaakt is door zijn downside risk oftwel zn Trade Policy werkt averechts.



Komende tijd zien we een opleving want bedrijven krijgen weer lagere borrowing costs en nu komt de trickie part....



Trade policy met China wordt gesloten in 2020, bedrijven blij, Amerika blij.... zal FED rente verhogen (omdat downside risk is modest geworden) ??