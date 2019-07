Samenwerking ING en NN in Polen geregeld

Gepubliceerd op | Views: 560 | Onderwerpen: Polen

AMSTERDAM (AFN) - De samenwerking tussen de Poolse dochter van ING en NN Investment Partners is formeel geregeld. Dat meldt verzekeraar NN Group.

Als onderdeel van de in december aangekondigde deal heeft ING Bank Śląski een belang van 45 procent genomen in de Poolse fondsen van NN Investment Partners. Daarmee was ongeveer 41 miljoen euro gemoeid, zo werd eerder bekend. Volgens NN Group heeft de transactie geen materiële impact op het de eigen bedrijfsresultaat en de solvabiliteit.

ING Bank Śląski gaat tevens investeringsfondsen van NN Investment Partners via zijn kantoren aanbieden op de Poolse markt. Ook gaan ze gezamenlijk pensioenoplossingen aanbieden aan bedrijven en consumenten die klant zijn van ING Bank Śląski.