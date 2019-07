Hoger resultaat voor vastgoedfonds Atrium

Gepubliceerd op | Views: 26

JERSEY (AFN) - Atrium European Real Estate heeft in het eerste halfjaar een iets hoger resultaat in de boeken gezet. Volgens het in Amsterdam genoteerde vastgoedfonds gingen de huuropbrengsten eveneens omhoog. Alleen in de Russische markt gingen de zaken minder, voornamelijk omdat diverse huurders hebben besloten om zich uit Rusland terug te trekken.

Atrium zette een bedrijfsresultaat (ebitda) van 82 miljoen euro in de boeken. Dat is 0,2 procent meer dan een jaar eerder. De onderneming zag de netto-huurinkomsten met 0,6 procent oplopen tot 92,4 miljoen euro. De zogeheten EPRA vergelijkbare huurinkomsten dikten met 0,5 procent aan. Exclusief de Russische markt was hier sprake van een plus van 1,5 procent.