Winstalarm bij metalenspecialist AMG

Kopen/ verkopen : 50-50 is de tussenstand van de AMG poll. Iedereen weet wel dat AMG een van de bedrijven is voor de komende 10 jaar. Echter vandaag nog even niet (2019). Het aandeel zit nog in een verse downtrend. 24 tot 22 gaan we heus nog zien. Door al het gedoe met VS-China etc. 2,5% divd. voor het wachten is mij te weinig. Zo zijn er meer aandelen die je in de nabije toekomst moet hebben. Nokia is er zo een. Daalt net weer hard. Terwijl het tassenvol 5G patenten op zak heeft. Elk 5G apparaat levert Nokia in de nabije toekomst dus geld op. En hun eigen toestelletjes komen ook alweer in de winkel. Niet Chinees niet Amerikaans maar "Zwitsers". Deze levert 4,5% divd voor het wachten en kan je makkelijk voor de komende 10 jaar of langer heel veel lol van hebben. Laat de correcties maar komen! Zou Apple Nokia gaan kopen? Waarom niet, beter dan zelf prutsen en Nokia voor elk toestel gaan betalen... Poen zat.