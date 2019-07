Gepubliceerd op | Views: 1.261

AMSTERDAM (AFN) - Advanced Metallurgical Group (AMG) heeft zijn winstverwachting voor het hele jaar verlaagd, na een teleurstellend tweede kwartaal. De metalenspecialist zag zag zijn winstgevendheid stevig inzakken als gevolg van lagere prijzen in de markt.

AMG rekent voor 2019 nu op een bedrijfsresultaat (ebitda) van 120 miljoen dollar, waar eerder werd uitgegaan van 150 miljoen dollar. Afgelopen kwartaal zakte deze graadmeter op jaarbasis met 53 procent in tot 23,8 miljoen dollar. Ook de opbrengsten gingen omlaag, met 8 procent nar 303,6 miljoen dollar.

De flink gedaalde winstgevendheid is voor een groot deel toe te schrijven aan de gezakte prijzen van vanadium en chroommetaal. Ook kampte AMG met extra kosten bij zijn lithiumconcentraatfabriek. Onder de streep was sprake van een nettoverlies van 31,1 miljoen dollar.

Topman Heinz Schimmelbusch noemt de recente prijsontwikkeling van vanadium ongewoon. "We hebben eerder pieken en crashes gezien in de vanadiummarkt, maar dit patroon is uniek." Hij benadrukt evenwel dat AMG's activiteiten met vanadium nog steeds zeer winstgevend zouden kunnen zijn tegen de huidige marktprijs, als de impact van een aantal overgangszaken niet wordt meegerekend. "Bovendien zijn we van mening dat de winstgevendheid van katalysatorrecycling de komende jaren enorm zal profiteren van de verschillende macrotrends."