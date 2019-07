Beter Bed heeft helft van lening binnen

Gepubliceerd op | Views: 413

UDEN (AFN) - Beter Bed heeft de eerste helft van een aanvullende lening in handen gekregen na het behalen van bepaalde doelstellingen. Het gaat om een bedrag van 7 miljoen euro. Die lening was de beursgenoteerde beddenverkoper met drie grote aandeelhouders overeengekomen. Het tweede deel krijgt Beter Bed zodra het bedrijfsplan door een onafhankelijk bedrijf is goedgekeurd.

De aandeelhouders krijgen een rente van 30 procent per jaar op de noodlening met een minimum van 2,1 miljoen. Die rente wordt in aandelen Beter Bed uitbetaald tot een maximum van 10 procent van het uitstaande aandelenkapitaal van Beter Bed.

Beter Bed laat verder weten dat het bedrijf voortgang boekt met de verkoop van Matratzen Concord. Er zijn gesprekken met meerdere geïnteresseerde partijen.