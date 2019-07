Vastned voorzichtiger vanwege Franse leegstand

Gepubliceerd op | Views: 406 | Onderwerpen: Frankrijk

AMSTERDAM (AFN) - Vastned denkt dat zijn winst dit jaar uitkomt aan de onderkant van de eerder afgegeven bandbreedte. Het vastgoedbedrijf kampte in de eerste helft van het jaar met een hogere leegstand, met name door een leeg winkelpand in Parijs. Voor dat pand is inmiddels een huurder aangetrokken.

De bezettingsgraad daalde naar 93,1 procent per eind juni. De brutohuurdaling was op vergelijkbare basis 2,3 procent. Ook dat had te maken met het Parijse pand. Vastned meldde verder een "beperkte" waardedaling van de portefeuille van 6,1 miljoen euro, exclusief overnames en desinvesteringen.

Het directe resultaat was in de eerste helft van het jaar 0,96 euro per aandeel. Voor het hele jaar zal dat nu naar verwachting aan de onderkant uitkomen van de verwachting van 2,00 tot 2,10 euro. Het dividend blijft naar verwachting dit jaar stabiel op 2,05 per aandeel.