Altice verhoogt verwachtingen voor 2019

PARIJS (AFN) - Altice Europe heeft zijn omzet- en winstverwachtingen in Frankrijk voor het hele jaar 2019 verhoogd. Het Franse telecom- en kabelbedrijf deed het afgelopen kwartaal goede zaken in eigen land, waar het er na enige tijd weer in slaagde de omzet te laten groeien.

De totale omzet groeide met 3,8 procent tot 3,6 miljard euro. In Frankrijk groeide de omzet met 4 procent op jaarbasis tot 2,6 miljard euro. Het aangepaste bedrijfsresultaat (ebitda) kwam uit op 1,4 miljard euro, tegenover 1,3 miljard euro een jaar eerder in dezelfde periode.

Voor het hele jaar rekent Altice nu op een omzetgroei in eigen land van 5 tot 6 procent, waar eerder nog werd gerekend op een groei van 3 tot 4 procent. De aangepaste ebitda zal naar verwachting uitkomen op 4,1 miljard tot 4,2 miljard euro. Dat was volgens eerdere schattingen nog 4 miljard tot 4,1 miljard euro.