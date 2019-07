Kiadis Pharma naar conferentie in Boston

Gepubliceerd op | Views: 848

AMSTERDAM (AFN) - Biotechnologiebedrijf Kiadis Pharma is volgende week aanwezig bij de Cannacord Genuity 39th Annual Growth Conference in het Amerikaanse Boston. Dat maakte het bedrijf, dat aan de beurs in Amsterdam genoteerd is, bekend.

Tijdens de conferentie in Boston op 7 en 8 augustus geeft het management van Kiadis Pharma een presentatie. Ook zal de top van het bedrijf enkele ontmoetingen met andere deelnemers organiseren.