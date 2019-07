Shell klaar met verkoop Deense dochter

Gepubliceerd op | Views: 673

DEN HAAG (AFN) - Olie- en gasconcern Shell heeft de verkoop van zijn Deense dochter Shell Olie- og Gasudvinding Danmark (SOGU) afgerond. Het Noorse energiebedrijf Noreco heeft 1,9 miljard dollar betaald voor deze upstream-tak van Shell.

Door de verkoop doet Shell niet meer aan exploratie en olie- en gaswinning in Denemarken. Het Brits-Nederlandse bedrijf blijft overigens wel actief in het Scandinavische land met onder meer een raffinaderij in Fredericia. De verkoop maakt deel uit van het grotere verkoopprogramma van Shell na de aankoop van gasreus BG Group in 2016.