Wall Street hoger richting rentebesluit Fed

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag licht hoger geopend. De aandacht van beleggers op Wall Street is vooral gericht op de Federal Reserve die later op de dag waarschijnlijk voor het eerst in meer dan tien jaar de rente gaat verlagen. Daarnaast worden cijfers verwerkt van onder meer Apple en General Electric (GE), plus het maandelijkse banenrapport van loonstrookverwerker ADP.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang 0,3 procent in de plus op 27.269 punten. De brede S&P 500 won 0,1 procent tot 3015 punten en technologiegraadmeter Nasdaq klom 0,2 procent tot 8286 punten.

De Amerikaanse koepel van centrale banken komt om 20.00 uur (Nederlandse tijd) met zijn rentebesluit naar buiten, gevolgd door een toelichting van Fed-voorzitter Jerome Powell. De rente wordt naar verwachting met een kwart procentpunt verlaagd. Het zou de eerste renteverlaging zijn van de Fed onder leiding van Powell. Er zal verder vooral worden gekeken naar opmerkingen over het toekomstige beleid van de centrale bank.

Apple

Apple ging ruim 5 procent vooruit, na resultaten die dinsdag nabeurs naar buiten kwamen. De techreus is optimistisch over de verkopen van de nieuwe iPhone-modellen die later dit jaar op de markt komen en rekent voor het lopende vierde kwartaal van het gebroken boekjaar op een omzet van 61 miljard tot 64 miljard dollar. Daarmee zou de omzet hoger uitvallen dan de prognoses van analisten.

Industrieconcern GE leed in het afgelopen kwartaal een flink verlies door hoger dan verwachte herstructureringskosten. Wel is GE positiever over de uiteindelijke prestaties dit jaar. Het aandeel kreeg er 0,5 procent bij.

Volgens ADP is de werkgelegenheid in het Amerikaanse bedrijfsleven in juli sterker gegroeid dan een maand eerder. De groei bedroeg 156.000 banen, terwijl economen op een aanwas met 150.000 arbeidsplaatsen hadden gerekend. De cijfers van ADP lopen vooruit op het banenrapport dat de Amerikaanse overheid vrijdag publiceert.