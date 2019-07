Fiat Chrysler trekt zich op aan pick-ups

Gepubliceerd op | Views: 364 | Onderwerpen: autoindustrie

TURIJN (AFN) - Automaker Fiat Chrysler heeft in het tweede kwartaal goede zaken gedaan. Het bedrijf voerde zijn winst in de periode op. Vooral in Noord-Amerika zat het mee door de succesvolle introductie van nieuwe pick-ups van de merken Ram en Jeep. De omzet daalde wel.

De winst steeg met 14 procent tot 793 miljoen euro. Met de nieuwe zware pick-up van Ram en de Jeep Gladiator pick-up had het bedrijf twee wagens in de stal die in Noord-Amerika goed verkochten. Het Italiaans-Amerikaanse bedrijf haalde 26,7 miljard euro aan omzet binnen door de autoverkopen. Dat was 3 procent minder dan een jaar eerder.

Het aantal afgeleverde auto's lag fors lager. Het wegwerken van de voorraden bij de dealers in Noord-Amerika speelde daarbij een belangrijke rol. Dat betrof zo'n 80.000 auto's. In Europa schrapte het bedrijf bovendien een aantal automodellen zoals de Alfa Romeo Mito en de Fiat Punto.

Fiat Chrysler houdt na het naar eigen zeggen sterke tweede kwartaal vertrouwen dat aan de verwachtingen over heel 2019 kan worden voldaan.