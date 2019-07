Gepubliceerd op | Views: 735 | Onderwerpen: Duitsland

AMSTERDAM (AFN) - De resultaten van Takeaway over de eerste helft van het jaar waren sterk. Met name de prestatie in Duitsland was beter dan verwacht, concluderen kenners bij ING.

Zowel de omzet als het bedrijfsresultaat (ebitda) kwamen boven de verwachtingen van de analisten uit. Zij rekenden op een tragere groei van de overgenomen Duitse activiteiten van Delivery Hero. Volgens de marktvorsers voldeed Takeaway met deze resultaten aan zijn doelstellingen die het bij de beursgang had uitgesproken.

De sterke resultaten moeten steun bieden aan de geplande overname van Just Eat, aldus ING.

ING heeft een buy-advies op Takeaway met een koersdoel van 100 euro. Het aandeel stond omstreeks 11.45 uur 0,6 procent hoger op 78,75 euro.