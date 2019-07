Rem op economische groei eurozone

Ik denk dat veel mensen voorzichtig zijn en geld reserveren vanwege het onduidelijke en klimaat gerichte beleid van de overheden. Duitsland en Nederland hebben geld over, die kunnen makkelijk zelf investeren om klimaatdoelen te halen, zonder daarbij de burger bang te maken. Of ga gewoon flink in belastingen snijden, net als in de rest van de wereld. Het is een blamage dat Europa zo achter loopt in de wereld.