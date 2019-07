'Deal GrandVision legt HAL geen windeieren'

Gepubliceerd op | Views: 1.466

AMSTERDAM (AFN) - HAL kan flink verdienen aan de verkoop van zijn belang in GrandVision. Het belang in het optiekbedrijf is het grootste dat HAL in portefeuille heeft, benadrukken analisten van KBC Securities. HAL heeft bij de beursgang van GrandVision ook al meer dan 1 miljard euro opgestreken.

Het belang van HAL in GrandVision was op basis van de slotkoers van dinsdag ruim 4,9 miljard euro waard, ruim 38 procent van de totale waarde van alle bezittingen van de investeerder. Op basis van de verkoopprijs van 28 euro stijgt dat tot 5,4 miljard euro. Dat is goed voor 40,7 procent van de totale nettowaarde van de bezittingen van HAL.

Door die stijging is het aandeel HAL wel verder ondergewaardeerd. KBC houdt vast aan zijn accumulate-advies, maar verhoogt het koersdoel van 150 euro naar 155 euro. Het aandeel HAL was woensdag rond 10.15 uur 1,4 procent meer waard op 140,80 euro.