Rode cijfers voor Osram

MÜNCHEN (AFN) - Osram Licht is in het derde kwartaal van het gebroken boekjaar in de rode cijfers gedoken. De Duitse verlichtingsproducent had last van zwakte in de automobielsector.

Het nettoverlies kwam uit op 35 miljoen euro, tegenover een winst van 42 miljoen euro een jaar eerder in dezelfde periode. De omzet zakte met 15 procent naar 850 miljoen euro.

Osram tornde niet opnieuw aan zijn verwachtingen, nadat de doelstellingen al meerdere keren naar beneden werden bijgesteld dit jaar.