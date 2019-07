Werkloosheid Duitsland stabiel

Gepubliceerd op | Views: 376 | Onderwerpen: Duitsland, werkloosheid

NEURENBERG (AFN) - De werkloosheid in Duitsland is in juli onveranderd gebleven op 5 procent van de beroepsbevolking. Dat blijkt uit cijfers die het Duitse federale arbeidsbureau publiceerde.

Het aantal werklozen steeg afgelopen maand in absolute zin met 1000 tot 2,28 miljoen. De cijfers zijn gecorrigeerd voor seizoensinvloeden.

In een reactie stelt ING-econoom Carsten Brzeski dat de Duitse arbeidsmarkt aan kracht inboet, wat erop wijst dat externe tegenwind van bijvoorbeeld de handelsspanningen de binnenlandse economie in Duitsland raakt. Al met al beginnen de vooruitzichten voor de Duitse economie steeds grimmiger te worden. De binnenlandse consumptie in Duitsland zal in de toekomst waarschijnlijk niet meer de sterke groeiaanjager zijn als in het verleden het geval was, denkt Brzeski.