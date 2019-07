Gepubliceerd op | Views: 275

AMSTERDAM (AFN) - WDP ligt goed op koers om aan zijn doelstellingen voor de komende vier jaar te voldoen. De cijfers over de eerste helft van 2019 waren beter dan verwacht, aldus kenners van KBC Securities in een rapport over het vastgoedfonds.

Volgens de analisten heeft WDP mede een sterk halfjaar gedraaid dankzij de opleveringen van projecten in Nederland en Roemenië vorig jaar. Daarnaast heeft WDP een pijplijn van reeds verhuurde projecten in bezit, goed voor 685.000 vierkante meter. Dat alles zal volgens KBC positief bijdragen aan het bedrijfsresultaat dit jaar.

KBC houdt vast aan zijn hold-advies en een koersdoel van 140 euro. Het aandeel WDP stond omstreeks 9.35 uur 1,3 procent lager op 154 euro.