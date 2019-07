'AF-KLM kan positieve uitzondering zijn'

Gepubliceerd op | Views: 307 | Onderwerpen: luchtvaart

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Air France-KLM kan een positieve uitzondering zijn in de luchtvaartsector als het bedrijf in het lopende kwartaal de prestaties van het tweede kwartaal goeddeels weet te herhalen. Dat meldden kenners van RBC in een reactie op de handelsupdate.

Volgens RBC bestaat er een "groeiende kans" dat de aandelenprestatie van de onderneming positief zal afwijken van sectorgenoten als het Air France-KLM lukt om kosten in toom en prijzen in tact te houden. AF-KLM meldde in zijn kwartaalrapportage stijgende opbrengsten en handhaafde zijn prognose voor het hele jaar, ondanks de stevige tegenwind in de luchtvaartsector.

In het bijzonder wijst RBC op de winst in het tweede kwartaal die op jaarbasis nagenoeg stabiel was, ondanks de overcapaciteit in de markt. Dat AF-KLM ervoor kiest om zijn vloot verder te vernieuwen is voor RBC een teken dat het bedrijf kwaliteit belangrijker vindt dan volume.

RBC hanteert een advies sector-perform op het aandeel. AF-KLM noteerde woensdag omstreeks 09.30 uur 4,4 procent hoger op 9,06 euro.